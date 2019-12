Ecco chi è Dan Friedkin, imprenditore interessato alla Roma (Di lunedì 30 dicembre 2019) E’ uno dei profili che attira più attenzioni nell’ultimo periodo soprattutto nel settore calcistico, ma chi è davvero Dan Friedkin, l’imprenditore americano pronto a rilevare la Roma? E’ colui che sta conducendo la trattativa con James Pallotta, ha 54 anni e proviene dal Texas. Chi è Dan Friedkin Tante passioni per il tycoon texano, dalle auto al cinema passando per lo sport. Nel 2017 fu ad un passo dal prelevare gli Houston Rockets, club che milita nell’Nba, ora è pronto ad investire in Italia nel mondo calcistico. A seguito della morte del padre, Dan Friedkin è divenuto il titolare dell’azienda di famiglia attiva nel settore automobilistico, nel turismo e nell’entertainment. Il gruppo Friedkin (di cui è presidente e Ceo) ha investito nei resort di lusso della Auberge, produce e sviluppi film e programma televisivi, possiede diritti di ... Leggi la notizia su notizie

