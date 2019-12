E’ crisi per l’olio d’oliva, Coldiretti Calabria: prezzo in caduta libera e depositi pieni, mai così disastrosa (Di lunedì 30 dicembre 2019) “A memoria, né mio padre né io, ricordiamo una situazione così disastrosa per quanto riguarda l’Olio di oliva che rimane invenduto e il cui prezzo, sia per extravergine che per il cosiddetto lampante, è in caduta libera anzi per quest’ultimo non c’è assolutamente mercato“. Cosi Stefano Bivone, presidente provinciale della Coldiretti di Reggio Calabria e imprenditore olivicolo commentando, commenta, nel pieno della campagna olearia, la situazione dell”oro verde’ che sta mettendo in ginocchio la produzione regionale, proprio nell’annata della ripresa sia per quantità che per qualità con una produzione che in Calabria si attesta tra 40 e 45mila tonnellate di OLIO, il doppio rispetto a quella precedente, e quasi tutta ottima in termini di qualità con olive sane. “Vi è delusione e rabbia, i depositi sono pieni e non c’è ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

