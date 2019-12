Duello di mercato tra Udinese e Verona per riportare in Italia Ljajic (Di lunedì 30 dicembre 2019) Adem Ljajic potrebbe tornare in Italia. L’attaccante serbo, secondo i media turchi interessa a Udinese e Hellas Verona Adem Ljajic potrebbe tornare in Italia. L’attaccante serbo con un passato tra Fiorentina, Roma, Inter e Torino, gioca attualmente in Turchia al Besiktas. Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik il giocatore è in rotta con il club bianconero e il mercato di gennaio potrebbe essere il momento giusto per tornare nel Belpaese. Su di lui ci sono Udinese e Hellas Verona. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

