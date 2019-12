Dov’è finita Megan Gale, l’icona sexy degli anni 90? (Di lunedì 30 dicembre 2019) È ancora bellissima, è al momento felicemente in vacanza e poteva essere la nuova Wonder Woman. Se si pensa a una delle icone sexy degli anni Novanta, Megan Gale, 45 anni, rientra perfettamente nel prototipo. Ma dove è finita? Al momento è in vacanza. E a testimoniarlo sono le foto del suo profilo Instagram, che la vedono a Melbourne con il marito, classe 1988, Shaun Hampson Lui, un ex calciatore australiano che ha giocato 98 partite in 12 anni di carriera con il Carlton and Richmond Football Club nella Australian Football League. LEGGI ANCHE: Robbi Williams: “La Sardegna è troppo cara anche per me”. View this post on Instagram Give me the sun and salt water and I’m as happy as a clam. ☀️ Leggi la notizia su cronacasocial

sadape54 : RT @tartaro7: Un #pettirosso ha bussato contro il vetro. Ho aperto la finestra piano-piano per non spaventarlo. Lui mi ha guardato coi suoi… - CronacaSocial : Dov’è finita Megan Gale, l’icona sexy degli anni 90? Lo abbiamo scoperto per voi... Eccola... LEGGI??… - LaPanceraRosa : RT @tartaro7: Un #pettirosso ha bussato contro il vetro. Ho aperto la finestra piano-piano per non spaventarlo. Lui mi ha guardato coi suoi… -