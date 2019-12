Donare il midollo osseo senza rischi e salvare vite in tutto il mondo (Di lunedì 30 dicembre 2019) La donazione del midollo osseo è una scelta semplice che non comporta rischi e che può salvare la vita di molte persone in tutto il mondo. Il trapianto di midollo osseo può curare molte malattie: leucemie, linfomi, mielomi e persino alcune malattie autoimmuni. Chi può Donare il midollo osseo? La donazione del midollo osseo può essere fatta da coloro che hanno dai 18 ai 35 anni, pesano più di 50 kg e godono di buona salute. Per Donare è necessario prima iscriversi al registro Ibmdr – Registro Italiano donatori di midollo osseo- effettuare un primo screening ed un prelievo di sangue o saliva per la tipizzazione, cioè la profilazione genetica del donatore, fondamentale poi in caso di compatibilità con il paziente che necessita di trapianto di midollo. Per effettuare il prelievo è possibile rivolgersi alle associazioni di settore: tra le più attive, l’associazione ADMO che vi ... Leggi la notizia su thesocialpost

