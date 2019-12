Domenica In, scontro tra Paolo Fox ed Alessandro Haber: “Se puoi andare, vattene” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Ieri pomeriggio a “Domenica In”, l’astrologo Paolo Fox e l’attore Alessandro Haber sono stati protagonisti di uno scontro verbale, in diretta tv. Acceso diverbio, durante la puntata andata in onda ieri pomeriggio su Raiuno di “Domenica In”. Ospite della trasmissione, condotta da Mara Venier, è stato l’astrologo Paolo Fox che, come di consueto, per ogni … L'articolo Domenica In, scontro tra Paolo Fox ed Alessandro Haber: “Se puoi andare, vattene” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

zazoomnews : Scontro tra Paolo Fox e Alessandro Haber: toni accesi a “Domenica In” - #Scontro #Paolo #Alessandro #Haber: - montagne_paesi : 4 feriti in un frontale ad Albino - Grave incidente ad Albino attorno alle 18.15 di questa domenica 28 dicembre, lu… - tvblogit : Domenica In, Haber contro l'oroscopo di Fox: 'Non credo a niente di quello che mi dici' -