Doctor Strange 2: Marvel introdurrà un personaggio che ha sempre voluto usare (Di lunedì 30 dicembre 2019) Nel secondo capitolo di Doctor Strange apparirà un personaggio che Marvel ha sempre voluto utilizzare nel suo universo cinematografico, ma Kevin Feige non ha rivelato il suo nome. Con Doctor Strange 2, sequel dell'omonimo film annunciato lo scorso luglio, i Marvel Studios hanno deciso di introdurre nuove storie, come conferma Kevin Feige che ha accennato a un nuovo personaggio che gli studios hanno sempre voluto usare. In occasione della sua partecipazione come ospite alla New York Film Academy, il capo di Marvel Kevin Feige ha parlato di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sequel molto atteso dai fan che sarà a tinte horror e introdurrà nuovi personaggi: "Nel prossimo Doctor Strange, ad esempio, ci saranno nuovi personaggi Marvel che faranno il loro debutto in quel film e ... Leggi la notizia su movieplayer

