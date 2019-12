Dimissioni Fioramonti: il massacro perenne del sistema scolastico (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il ministro dell'Istruzione Fioramonti ha dato le Dimissioni. Pur avendolo criticato più volte devo dire che questa volta ha agito con dignità e correttezza, mantenendo la parola data. di ANDREA ZHOK Il problema del mancato miliardo di ripristino dei finanziamenti precedenti, che è la ragione addotta per le Dimissioni, è naturalmente un aspetto simbolico. Il punto non è che un miliardo supplementare avrebbe rovesciato le sorti della formazione pubblica nel nostro paese. Il punto è che una (...) - Attualità / Istruzione, Scuola, , Scuola pubblica, Fioramonti Lorenzo Leggi la notizia su feedproxy.google

