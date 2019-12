Diletta Leotta versione campagnola: il sospetto sulla foto pubblicata (Di lunedì 30 dicembre 2019) La conduttrice Diletta Leotta si presenta su Instagram in versione campagnola: il sospetto dei follower sulla foto pubblicata oggi. Diletta Leotta non smette mai di stupire. La giornalista sportiva, praticamente ogni giorno, attira i like dei suoi milioni di follower su Instagram. Le riviste di gossip riempiono le pagine sulla sua relazione con il pugile … L'articolo Diletta Leotta versione campagnola: il sospetto sulla foto pubblicata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

forumJuventus : CR7 & Diletta Leotta ???? - MarcoBeltrami79 : Il colloquio di lavoro di Cristiano Ronaldo da Diletta Leotta #Ronaldo #Dazn #DilettaLeotta - zazoomnews : Diletta Leotta stupisce in bianco: spalle e cosce al vento! – FOTO - #Diletta #Leotta #stupisce #bianco: -