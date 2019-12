Dicono gli italiani che a casa loro va tutto bene, ma in Italia no (Di lunedì 30 dicembre 2019) Volete prima la notizia buona o quella cattiva? Quella cattiva è che, stando a un sondaggio Ipsos commissionato da CorSera, le cose in Italia vanno male. Gli Italiani sono convinti che la nazione stia andando nella direzione sbagliata e che ci siano seri problemi anzitutto con immigrazione ed econom Leggi la notizia su ilfoglio

comelarisata : RT @PediatriaOggi: Dicono che quando i bambini sorridono nel sonno, stanno ridendo con gli angeli. Non so se sia vero, ma sono certa che i… - BarbaraMariott8 : RT @giuliaselvaggi2: Ho chiamato il mio chirurgo per dirgli come dovrà operarmi.Mi ha chiesto,offeso,come oso. Ho risposto che tutti mi dic… - orsetta15 : @giorgio_carta Cosa dicono gli astri di quel 20 vicino al 20 -