Diana Del Bufalo ritrova il sorriso dopo la rottura con Paolo Ruffini: ecco con chi (Di lunedì 30 dicembre 2019) Diana Del Bufalo ritrova il sorriso grazie alla sua famiglia Qualche giorno fa la stessa Diana Del Bufalo, attraverso i suoi canali social ha ammesso che non sta attraversando un periodo roseo. Infatti la fine della sua relazione sentimentale col collega Paolo Ruffini è ancora recente. Per fortuna l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi per il Santo Natale è riuscita a sorridere e stare bene grazie alla presenza della sua famiglia. Il periodo no dell’ex fidanzata di Paolo Ruffini Qualche settimana fa, precisamente lo scorso 17 Novembre Diana Del Bufalo aveva emozionato tutti coloro che la seguono sui social network per via di un lungo post condiviso su Instagram. L’attrice ed influencer a cuore aperto aveva scritto questo: “Non sto passando un periodo facile. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Diana Del Bufalo ritrova il sorriso dopo la rottura con Paolo Ruffini: ecco con chi - - CatarinaCabral : RT @bmarczewska: @dianadep1 @1Atsuhimerose2 @neblaruz @Amyperuana @marmelyr @agustin_gut @CristianeGLima @angelicadisogno @ampomata @LuciaT… - moonvjharry : RT @portamiiviia: Credo nell’amicizia uomo/donna ma per me Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo devono stare insieme -