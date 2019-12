Dialogo tra Montalbano e Livia su Capodanno (Di lunedì 30 dicembre 2019) Eri quasi Capudanna e Muntilbano non haviva ancura diciso che ffari: c’ira ancura la rilationa annuali per la Questuri da tirminari sui delicta in pruvincia. Una ruttura di cabasisa mundiali ma su cuia il Quisturi non dirogave. Sunai il tilifuno e Muntilbano non vuliva arripunniri pirchià a Capudanna potivano sulo esseri guaia… “Chi scasse?”. Catarelli: “Dutturi, scassa ia”. Muntilbano: “Che voli?”. C: “Non lo sapia che voli”. M. “Allura escia e vidia chi vola”. E Muntilbano accontinuai a scriberi la rilationa per il Questuri, ma doppo una cinquina de minuta sunai nova il tilifona… “Chi scasse?”. Catarelli: “Ia”. Muntilbano: “Che voli?”. Catarelli: “Ninta”. M: “Bine, a doppa”. E gli chiudette il tilifono nfacciula nova. Laburai sulla rilationa per un’orata: eri quasi prunta, ma – commo solita – si sentette il mutuperio alla su porta e Catarelle arrutalai in officia ... Leggi la notizia su ilnapolista

