Di Marzio: ”Lobotka al Napoli? Preferirei Torreira perchè è geniale” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Di Marzio: Torreira ha idee, è geniale, accorcia sui difensori, cosa che non fa Lobotka. E’ da tempo che si chiede un playmaker Gianni Di Marzio, allenatore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, delle ultime manovre di mercato del Napoli e di altri argomenti. Queste le sue parole: Su Lobotka “E’ un mediano, non il classico playmaker. Fa pochi gol, anche se si spinge in avanti in ogni occasione. Torreira è un po’ alla Xabi Alonso. Non so se andranno via Mertens e altri, ma Torreira ha idee, è geniale, accorcia sui difensori, cosa che non fa Lobotka. E’ da tempo che si chiede un playmaker”. Di Marzio Su Ancelotti “Si è assunto lui la responsabilità della campagna acquisti e di giocatori richiesti ma mai arrivati. C’ha messo la faccia. Dopo il campionato dello scorso anno si doveva rendere conto che era una squadra senza ... Leggi la notizia su forzazzurri

