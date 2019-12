Di Berardino | contro fuga cervelli 2 | 3 mln di euro

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma – “Troppo spesso validi ricercatori universitari, per fare carriera e per trovare le condizioni idonee per sviluppare progetti di ricerca, sono costretti ad abbandonare il nostro Paese. Crediamo che il trasferimento all’estero debba essere una scelta e non una necessita’. Per questo abbiamo introdotto una nuova misura di contrasto al fenomeno della ‘dei’.” “Attraverso il nuovo avviso pubblico ‘Contributi per la permanenza nel mondo accademico delle eccellenze’ che prevede uno stanziamento di risorse a valere sul Fondo socialepeo di 2,3 milioni di, garantiamo alle universita’ pubbliche e private con sede nel Lazio la possibilita’ di erogare borse di studio ai dottori di ricerca piu’ meritevoli, che potranno cosi’ vedersi riconosciuto non solo un assegno mensile ma anche ...

