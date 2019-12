Denuncia di un giovane a Milano | «Picchiato da 10 persone perché gay»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ha riferito di essere stato circondato da una decina di, intorno a mezzanotte, e di essere stato colpito anche con un coccio di bottiglia. È il racconto di un venticinquenne aggredito nella notte fra sabato 28 e domenica 29 dicembre alle Colonne di San Lorenzo, in zona Porta ticinese, tra i luoghi più noti della movida milanese. Ai soccorritori ha detto di essere stato colpitogay. Erano «almeno dieci, tutti quanti nordafricani, non so riferire di preciso se marocchini, egiziani oppure altro ancora», ha riferito il ragazzo alla polizia locale che è accorsa. Si è riservato di presentare formalesull’agguato omofobo. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera gli aggressori, alla vista del 25enne, che camminava mano nella mano con il compagno (per lui nessuna conseguenza), lo avrebbero insultato e deriso, prima di aggredirlo. Il ragazzo ha passato la notte in ...

