Delitto di Garlasco | su DNA la procura dà ragione a Stasi

(Di lunedì 30 dicembre 2019) L'aggiunto Fabio De Pasquale ha chiesto l'archiviazione dell'indagine aperta contro la difesa di Albertoper il DNA prelevato senza consenso da un bicchierino usato da Andrea Sempio, l'amico di Marco Poggi, entrato e uscito nelle indagini suldinel 2016. Per la difesa disarebbe suo il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi, ma l'esame non è mai stato eseguito per la scarsità del campione prelevato sulla vittima.

