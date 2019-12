Death Stranding è il gioco più nominato dalla stampa specializzata nel 2019 seguito da Sekiro: Shadows Die Twice (Di lunedì 30 dicembre 2019) Anche se il gioco dell'Anno votato durante i The Games Awards è stato Sekiro: Shadows Die Twice, un sito di videogiochi ha stilato il proprio GOTY andando ad analizzare i vari titoli che hanno trovato spazio tra le pagine della stampa specializzata.In questo modo si è arrivati ad un elenco di giochi in cui la medaglia d'oro va a Death Stranding. Il gioco di Hideo Kojima è stato quello più acclamato dalla critica internazionale, mentre Sekiro: Shadows Die Twice si è attestato al secondo posto. Di seguito potete dare uno sguardo all'elenco completo dei giochi basato sulle recensioni e valutazioni di diversi siti.Che ne pensate? Secondo voi Death Stranding merita il primo posto o avreste messo qualche altro gioco? Fatecelo sapere nei commenti.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

