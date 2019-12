De Magistris cerca casa: “Alle regionali ci presentiamo con chiunque” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Se non ci fosse, Luigi De Magistris, bisognerebbe inventarlo. Il sindaco di Napoli una ne fa, cento ne pensa e mille ne sogna: oggi è il giorno della promessa (per certi versi della minaccia) di una presenza del suo partito, Dema, alle elezioni regionali del 2020. Naturalmente, le parole di Giggino sono come di consueto altisonanti, le promesse mirabolanti: “Alle regionali”, dice De Magistris, “l’obiettivo è costruire un campo largo, una coalizione civica regionale alternativa a qualsiasi candidatura che veda il proprio riferimento nelle figure di De Luca e Caldoro. Presenteremo una lista con candidature forti e, se ci sarà una coalizione, avremo molte probabilità di vincere: noi saremo la novità rispetto alla riproposizione dello scontro De Luca–Caldoro”. Benissimo: chi sarebbe il candidato alla ... Leggi la notizia su anteprima24

Magistris cerca Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Magistris cerca