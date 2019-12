Daniele Carlotti: “The Tattoo Shop è il primo negozio di tatuaggi a Milano” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Daniele Carlotti, conosciuto come “il Dani” o “il Danielino”, dà l’impressione di uno z-boy e di un pirata. Classe 1966, è il fondatore e proprietario del primo negozio di tatuaggi su strada di Milano, The Tattoo Shop. Una volta entrati nel TTS si ha l’impressione di trovarsi in un piccolo museo, una testimonianza storica e un ambiente accogliente in cui perdersi sfogliando i numerosi cataloghi di disegni di Tattoo, le foto, le memorabilia bizzarre e le opere d’arte appese alle pareti. Entriamo in questo mondo e facciamo due chiacchiere con “il Dani”. Intervista a Daniele Carlotti Raccontaci come sei arrivato al tatuaggio partendo dal punk. Nei primi anni ’80 iniziai a interessarmi alle sottoculture dell’epoca provenienti dal Regno Unito partecipando attivamente al movimento emergente Punk, suonando in vari gruppi musicali e ... Leggi la notizia su notizie

