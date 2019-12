Dan Friedkin, futuro presidente della Roma: il profilo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Dan Friedkin sarà il futuro presidente della As Roma: ecco il suo profilo Il passaggio di proprietà della Roma calcio è cosa ormai fatta. L’accordo tra James Pallotta e il gruppo Friedkin è stato raggiunto nella serata di ieri, sulla base di una cifra complessiva di circa 750 milioni di euro. Nel computo generale del … L'articolo Dan Friedkin, futuro presidente della Roma: il profilo proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

