Dalla Notte di San Silvestro a Capodanno: festeggiamenti, simboli, usanze e tradizioni più curiose in Italia e nel Mondo (Di martedì 31 dicembre 2019) Al via ai festeggiamenti della Notte di San Silvestro, che ci traghetta verso il Capodanno! Da dove hanno origine? Il calendario gregoriano, quello attualmente in uso nella maggior parte dei Paesi del mondo, entrato in vigore con la bolla papale “Inter Gravissimas”, deve il suo nome al papa Gregorio XIII, che lo introdusse, nel 1582, come revisione di quello precedentemente in vigore, il calendario giuliano, introdotto da Giulio Cesare a partire dalle Calende di Januarius del 709 ab Urbe condita (45 a. C.), che a sua volta riprendeva e modificava il calendario egizio. La convenzione di stabilire come 1° giorno dell’anno il 1 gennaio è stata ereditata dal calendario giuliano: fu Giulio Cesare a stabilire che l’anno iniziasse il 1° gennaio anziché il 1° giorno di marzo come voleva il calendario di Numa, in vigore fino a quel momento, e a stabilire la ricorrenza secondo la quale in ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

