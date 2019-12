Dalla Norvegia alle Maldive | i ristoranti sotto al mare più spettacolari

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Se la vistaper voi non è abbastanza, ci sonoche permettono di mangiare comodamente sedutial. In gran parte si trovano nei resort di lusso delle, ma uno degli ultimi arrivati è – per così – più a portata di mano, in. Si chiama Under. È il primo ristorantemarino d’Europa e si trova precisamente a Lindesnes, nell’estremo sud della costa norvegese (l’aeroporto più vicino, a 85 chilometri in auto, è quello di Kjevik, a Kristiansand). Aperto da marzo 2019, è all’interno di una struttura monolitica lunga 34 metri, per metà affondata nelle acque marine e adagiata a cinque metri di profondità. Un’enorme finestra offre una vista sul fondale. La cucina si basa su prodotti locali di qualità, con particolare attenzione alla cattura sostenibile della fauna selvatica. Per mangiare qui, bisogna muoversi con largo anticipo: ogni ...

