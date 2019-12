Da chi guida la Porche a chi ha alberghi: chi sono i ‘furbetti’ del reddito di cittadinanza (Di lunedì 30 dicembre 2019) I ‘furbetti’ del reddito di cittadinanza: da chi guida una Porche a chi ha un albergo. Ecco chi sono le persone denunciate per truffa allo Stato. ROMA – Il 2019 sta per concludersi e per i ‘furbetti’ del reddito di cittadinanza il beneficio non sarà confermato. sono diverse le persone che, durante l’anno, hanno ricevuto i soldi previsti dal Governo senza averne i requisiti. Un rischio che potrebbe costare molto caro vista la denuncia per truffa ai danni dello Stato e un processo che dovrebbe iniziare nelle prossime settimane. Chi sono i ‘furbetti’ del reddito di cittadinanza? I ‘furbetti’ della misura, come riportato dal Corriere della Sera, esistono sia al Nord che al Sud con la mappa dei ‘pizzicati’ che va dalla Lombardia alla Sicilia. E ci sono anche casi molto particolari. A Rimini, per esempio, un ... Leggi la notizia su newsmondo

