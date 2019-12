Cuochi d' Italia - Il campionato del mondo in onda su Tv8 dal 6 gennaio 2020

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Debutterà il prossimo 6su Tv8 alle ore 19.30 lo spin off did', dal titolo Ildel. Si tratta di una produzione originale Banijaynel cui cast insieme ai giurati, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito, sarà presente l'arbitro Bruno Barbieri, in sostituzione di Alessandro Borghese, che ha portato al successo il format originario.d', arriva lo spin-offdelI casting sono in corsod'- Ildelinsu Tv8 dal 6pubblicato su TVBlog.it 30 dicembre 2019 11:20.

