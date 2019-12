Cuneo, rubata la bandiera italiana accanto al monumento della Resistenza (Di lunedì 30 dicembre 2019) Infangare la memoria della Resistenza con un atto vandalico. È accaduto a Bra, paese in provincia di Cuneo, in Piemonte, dove ignoti hanno rubato la bandiera italiana issata accanto al monumento alla Resistenza. Il sindaco, Gianni Fogliato, ha dato notizia della vicenda, denunciando la cosa con un post scritto sul suo profilo Facebook, in cui ha definito il gesto «di vergognoso e inqualificabile vandalismo», episodi che «non possono essere tollerati ma devono essere contrastato e perseguito». Come se non bastasse, a Bra è stato anche bruciato il presepe situato nei Giardini della Rocca. L’opera è realizzata dagli alunni di una scuola elementare della città. «Sono vicino – ha scritto il sindaco – alla tristezza dei bimbi che hanno visto il loro lavoro inspiegabilmente distrutto e allo sconforto dei volontari ‘Gli amici del Giardino della ... Leggi la notizia su open.online

