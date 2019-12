Cultura: il 5 gennaio torna la domenica gratuita nei musei (Di lunedì 30 dicembre 2019) domenica 5 gennaio torna la #domenicalmuseo, l’iniziativa introdotta nel luglio del 2014 dal Ministro per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini, che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. L’elenco è lunghissimo: dalla Reggia di Caserta alla Pinacoteca Brera, dai musei Reali di Torino al Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli, da Paestum al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dal Parco Archeologico di Ostia Antica al Cenacolo Vinciano, dagli Scavi di Ercolano alle Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini e Galleria Corsini, dal Castello di Miramare di Trieste alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia a Castel Sant’Angelo, dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto agli Uffizi, a ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

MANNapoli : Domenica 5 gennaio 2020 torna la #domenicalmuseo... ingresso gratuito in tutti i #museitaliani! Vai sul sito del… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - Da Napoli le cartoline della Notte d'arte, aspettando i concerti del 3 gennaio - roma_magazine : RT @calciomercato_m: EVENTO - Da Napoli le cartoline della Notte d'arte, aspettando i concerti del 3 gennaio -