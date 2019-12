Cuba | morto il guerrigliero Harry Villegas | fu il braccio destro di Che Guevara

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 30 dicembre 2019)no che combatté al fianco di Che, in Congo e nella sua ultima campagna di Bolivia - dove il comandante venne catturato e ucciso - èa L'Avana all'età di 81 anni. Fu membro del Comitato centrale del Partito comunista e deputato all'Assemblea nazionale fino al 2013.

