Cristiano Ronaldo rivela: “Dopo il calcio? Voglio diventare…” (Di lunedì 30 dicembre 2019) C’è altro, oltre al calcio, nel futuro di Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus compirà 35 anni il prossimo 5 febbraio e, con la giusta lungimiranza, sa bene che non potrà continuare a giocare per molto tempo. Pur essendo ancora uno dei calciatori più forti al mondo (il più forte? Non ce ne vogliano i membri del team Messi se osiamo tanto), arriverà un momento per l’atleta nel quale non riuscirà più a mantenere gli elevati ritmi di oggi. Per questo motivo Cristiano ha iniziato a coprirsi le spalle e a pensare a un piano B per il suo futuro. Progetti per il futuro Ospite a Dubai, per la cerimonia dei Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo ha raccontato quali sono i suoi progetti. «Voglio continuare a vincere, però mi sto rendendo conto che c’è una vita dopo il, calcio e devo essere pronto, per superare ostacoli e fare cose che non so fare», ha dichiarato. «Ad esempio, ... Leggi la notizia su velvetgossip

juventusfcen : SIIIIIIII!!!!! @CRISTIANO RONALDO LET'S FLY! #GoalOfTheDay ? 29.12.2018???Sampdoria - forumJuventus : Cristiano Ronaldo è l'MVP di Dicembre davanti a Paulo Dybala e Merih Demiral . Di CR7 anche il gol più bello e con… - SkySport : ?? #CristianoRonaldo col codino ?? Che sorpresa a Dubai? ?? FOTO #SkySport #GlobeSoccerAwards -