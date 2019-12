Cristiano Ronaldo palleggia con Ali, un bimbo senza gambe. Il video diventa virale (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il grande cuore di Cristiano Ronaldo si vede soprattutto con i bambini. Il fuoriclasse portoghese viene spesso descritto come presuntuoso e borioso, ma in realtà è una persona che al di fuori del terreno di gioco mostra spesso i suoi lati umani. Specialmente con i bambini, come emerge spesso dai video pubblicati dallo stesso Ronaldo … L'articolo Cristiano Ronaldo palleggia con Ali, un bimbo senza gambe. Il video diventa virale NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

