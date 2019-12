Cristiano Ronaldo miglior marcatore delle competizioni UEFA del decennio (Di lunedì 30 dicembre 2019) Cristiano Ronaldo si prende un altro record: l’attaccante della Juve è il miglior marcatore nelle competizioni UEFA del decennio Cristiano Ronaldo non smette mai di racimolare i record e chiude l’anno con il titolo di capocannoniere UEFA del decennio. L’attaccante portoghese stacca Lewandowski e Lionel Messi. Come riportato dal sito della UEFA, Ronaldo tra Juve, Real Madrid e Portogallo ha collezionato 145 reti. Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Polonia) ha messo a segno 101 gol, mentre Lionel Messi, solo con il Barcellona, ha gonfiato la rete per 99 volte. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

