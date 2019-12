Cristiano Ronaldo lascia la Juventus: arriva dalla Spagna la bomba di mercato (Di lunedì 30 dicembre 2019) Cristiano Ronaldo è l’obiettivo principale del Paris Saint Germain in caso di addio di uno dei pezzi da novanta Cristiano Ronaldo, quale sarà il suo prossimo futuro? Questa è una domanda che, da qualche mese, si stanno ponendo tutti i tifosi della Juventus. Le parole alla società bianconera di Jorge Mendes, procuratore del portoghese, sembrano escludere un addio. Ma si sa che nel mercato nulla può essere dato per scontato, sicuro e certo. Secondo quanto riportato dal portale juvelive.it infatti, a riaccendere le voci di un possibile addio di CR7 è una clamorosa indiscrezione che arriva direttamente dalla Spagna. Infatti, secondo quanto riportato dai media iberici, il Paris Saint-Germain non avrebbe smesso di pensare al fenomeno lusitano: sarebbe proprio lui l’obiettivo principale dei transalpini in caso di addio di uno tra Neymar e Mbappé. Ovviamente bisognerebbe sempre e ... Leggi la notizia su forzazzurri

