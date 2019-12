Cristian Di Marco | artigiano italiano muore alle Barbados

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Quella appena trascorsa per i familiari è stata la notte del dolore e dei dubbi all’ospedale Queen Elizabeth di Bridgtown,, dove ieri è decedutoDi, il 43ennedi San Giorgio vittima di un malore, di cui ancora si ignora l’origine, che lo aveva colpito subito dopo l’arrivo con la famiglia, il 18 dicembre scorso, sull’isola caraibica per una vacanza.Al suo capezzale sono stati fino all’ultimo i genitori Tiziano e Graziella, arrivati a Bridgetown prima di Natale appena saputo delle gravi condizioni del figlio, e ora molto provati. La moglie Federica e i due figli di 16 e 19 anni sono invece in Italia da ieri, rientrati dopo giorni estenuanti trascorsi accanto al marito e padre. Ad assistere la famiglia Disin dal primo momento il console onorario Paola Baldi, inviata dalla Farnesina per qualsiasi ...

