Criminal Minds 15 | trama | cast e anticipazioni Quando esce

(Di lunedì 30 dicembre 2019)15:L’8 gennaio 2020, negli Stati Uniti, andrà in onda in prima tv la quindicesima ed ultima stagione di– Mentii. La serie televisiva, che va in onda dal 2005, è prodotta dalla CBS Television Studios ed è composta da ben quattordici episodi per ogni stagione. Il, ancora una volta, sarà composto dagli attori Mandy Patinkin, Thomas Gibson, Lola Glaudini, Shemar Moore, A. J. Cook e Kirsten Vangsness. Nel corso della quattordicesima stagione, numerosi colpi di scena hanno tenuto gli spettatori incollati allo schermo, in particolar modo durante l’episodio finale. L’ultima puntata, creando un’incredibile suspance, ha infatti introdotto la figura di un pericolosissimoe soprannominato Camaleonte. Abile nel travestirsi, l’uomo risempre a fuggire dalla ...

