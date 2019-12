“Credo di essere innamorata”. Alba Parietti e il nuovo fidanzato (Di lunedì 30 dicembre 2019) La showgirl ed opinionista televisiva Alba Parietti è stata ospite a ‘La mia passione’, in onda su Rai 3, dove si è resa protagonista di una lunga confessione. Diversi i temi toccati, tra cui spiccano quelli riguardanti gli amori della sua vita ed il rapporto con i suoi genitori. A proposito del suo ex Franco Oppini ha detto: “Jerry Calà mi invitò a teatro a vedere I gatti di Vicolo Miracoli. Franco fingeva di snobbarmi, poi mi chiese di accompagnarlo in albergo in macchina”. “Fu una serata romantica, girammo per tutta Torino e lo portai in albergo ma non salii. Vivere coi Gatti è stato bellissimo, passammo notti indimenticabili, dopodiché io volevo avere successo. Oggi se mi guardo da fuori mi vedo come una str…a ad averlo lasciato, mentre lui passava dei momenti difficili. Ma la verità è che nella vita le cose non sono come appaiono, ci sono ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

