Crac di Banca Etruria | rinviato a giudizio il padre di Maria Elena Boschi

Crac Banca Etruria - Pier Luigi Boschi e altri 13 a processo : Bancarotta colposa. È per questo reato che la Procura di Arezzo ha esercitato la citazione diretta a giudizio a carico di 14 ex dirigenti e membri dell'ultimo cda di Banca Etruria, tra cui Pier Luigi Boschi - padre dell’ex ministro Maria Elena Boschi - che per la prima volta nell’intera vicenda finirebbe a processo. L’iniziativa della Procura riguarda l’incarico di consulenze esterne, date per cercare un partner per la Banca aretina ma ritenute ...

Crac bancari : 45 miliardi di euro - il conto pagato dai risparmiatori in questi ultimi anni : I Crac bancari e finanziari degli ultimi anni, tra fallimenti e liquidazioni che si sono succeduti nel nostro paese e all’estero, hanno coinvolto 1,3 milioni di risparmiatori italiani

Banca Popolare Bari - indagato anche l’ex ad Giorgio Papa per il Crac Fusillo : C’è anche l’ex amministratore delegato della Banca Popolare di Bari, Giorgio Papa, tra gli indagati per concorso nella Bancarotta fraudolenta delle società del gruppo Fusillo di Noci (Bari). La Procura ipotizza lo stesso reato nei confronti dei due manager Gianluca Jacobini e di Nicola Loperfido. I tre avrebbero contribuito ad aggravarne lo stato di dissesto, erogando prestiti quando le imprese erano già in crisi.Continua a leggere

Crack Banca Base - 18 indagati : Diciotto indagati per il Crack della Banca Base. Arrestati il presidente del Consiglio di amministrazione e il direttore generale, entrambi ai domiciliari. Crack Banca Base, le autorità hanno arrestato Pierino Bottino e Gaetano Sannolo, presidente del Cda e il direttore generale. Entrambi sono ai domiciliari ed entrambi sono nel registro degli indagati per il fallimento dell’istituto di credito. Le autorità hanno recapitato a diciotto ...

Popolare Bari - il Crac della banca «ostaggio» della famiglia Jacobini : Il capostipite è stato al vertice per 40 anni. I due figli alti dirigenti, la nuora in azienda. E quando Marco Jacobini lascia, alla presidenza lo sostituisce il nipote. Gli applausi dei politici. La voce dissenziente (e isolata) di un farmacista del Gargano

Popolare Bari - le carte : Bankitalia chiese già nel 2017 le dimissioni del presidente Crac bancari - le banche salvate (e perché) : Il documento porta la data del 15 marzo di due anni fa. Via Nazionale ricostruisce tutte le tappe del suo operato. La Popolare pugliese risulta osservata speciale dal 2010