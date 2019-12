Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Quando una mail malandrina mi è giunta in posta chiedendomi “” ho intravisto per un attimo il lampo macabro di un funerale. Lucio Dalla che se ne va. Piazza Maggiore stracolma di gente venuta da ogni parte d’Italia a salutarlo. Composti, silenziosi, commossi. 4 marzo 2012. L’estremo saluto al più popolare, al più sottopelle, al più geniale e delicato dei poeti musicali del Novecento. Lo canteremo sempre Lucio perché L’anno che verrà è nel dnaitaliani più dell’Inno di Mameli. Almeno per chi all’anagrafe supera i 40 e vede più vita e creazione dietro di sé che davanti. “Anche le parole che ora diciamo/il tempo nella sua rapina/ha già portato via/e nulla torna”, scriveva Ovidio.che stavolta il tempo si è portato via la storia, ha tolto il mattoncino che tiene su la torre del Jenga. Sì, lo so, è malinconia purissima. Da vecchi rimbambiti. Da quelli ...

Danylost64 : #cosaresterà ...cosa mi resterà di quest'anno? L'amore, perché anche se sembra perso, in realtà fa dei giri immensi… - Noovyis : (Cosa resterà degli anni Dieci? Io voglio ricordare solo questa foto qui) Playhitmusic - - TutteLeNotizie : Cosa resterà degli anni Dieci? Io voglio ricordare solo questa foto qui -