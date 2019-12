Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ieri Stanislavè tornato ad allenarsi nel centro sportivo deldopo la pausa natalizia. E si è presentato con laHamsik. Lo racconta il Corriere dello Sport. “dopo le vacanze in Slovacchia è rientratobase e anzi ieri anche in campo, puntuale all’allenamentoCiudad Deportiva di Madroa, però con un look nuovo di zecca: ladi capelli in mezzopelata, che tanto richiama un altro ciuffo ben più noto da queste parti.Hamsik, sì”. Un altro indizio della sua partenzavolta di? Di certo c’è la sua voglia di azzurro, che, scrive il quotidiano sportivo, ha scatenato il malumore e le polemiche della stampa galiziana. “Nell’ambiente del, dicevamo implicato in una situazione di classifica particolarmente complessa, non sono piaciute granché queste distrazioni di mercato, tant’è che la stampa ha criticato le trame dei suoi ...

napolista : CorSport: il Napoli incontra il Celta Vigo per Lobotka (che si è fatto la cresta alla Hamsik) Il club spagnolo chie… - alfred_vinci : @sofiaebastacosi @_esegesi_ @juventusfc @SkySport @tuttosport @Gazzetta_it @CorSport De Ligt è un fuoriclasse nel s… -