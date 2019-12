Controllo del territorio: negli ultimi giorni nove arresti (Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma – Sono 9 gli arresti negli ultimi giorni, in diverse zone della Capitale. Droga, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, tentata estorsione aggravata, resistenza, violenza e minacce a Pubblico Ufficiale, i reati contestati. È di 9 persone arrestate il bilancio dei servizi di Controllo del territorio effettuati dalla Polizia di Stato negli ultimi giorni nella Capitale. Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, tentata estorsione aggravata, resistenza, violenza e minacce a Pubblico Ufficiale, sono i reati contestati. L’arresto di un 59enne da parte degli uomini del commissariato Casilino e’ scattato quando una donna italiana di 60 anni, dopo aver subito l’ennesima aggressione da parte del compagno convivente, non ha retto piu’ ed ha chiamato il 112. Una relazione che da anni era divenuta sempre ... Leggi la notizia su romadailynews

