Conte resterà in politica Ma il premier pensa al presente e non al suo futuro “Non sono

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 30 dicembre 2019) “Dopo questo mio intenso coinvolgimento, non vedo unsenza”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe, in un colloquio con Repubblica precisa dire “ale non al mio”. Dice di non vedersi “novello Cincinnato che mi ritraggo e mi disinteresso della”. “La– riflette il– non è solo fondare un partito o fare il leader di partito o fare competizioni elettorali. Cimille modi per partecipare alla vitae dare un contributo al proprio paese”. Per il“iniziare a ragionare sul proprioquando si ha un incarico così rilevante rischia di creare una falsa e distorta prospettiva”. “Rimango concentrato sulsu come posso riformare il Paese e renderlo migliore senzare al mio” ha aggiunto. L'articolo ...

giovannilegena : RT @AugustoMinzolin: Nell’opera indefessa di costruire un culto della personalita del Premier,Repubblica lancia una notizia sensazionale:Co… - LPincia : RT @AugustoMinzolin: Nell’opera indefessa di costruire un culto della personalita del Premier,Repubblica lancia una notizia sensazionale:Co… - ferillo2 : RT @AugustoMinzolin: Nell’opera indefessa di costruire un culto della personalita del Premier,Repubblica lancia una notizia sensazionale:Co… -