Consiglio comunale, ok al bilancio e riorganizzazione di Salerno Pulita (VIDEO) (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – La manovra finanziaria in Consiglio comunale senza grossi sacrifici per i cittadini e, nonostante l’assenza dell’assessore al bilancio Luigi Della Greca, passa all’unanimità e senza difficoltà, così come tutto il piano relativo alla riorganizzazione e al nuovo affidamento di Salerno Pulita. Rinviati, invece, i punti relativi alla mozione sul cimitero per gli animali da affezione e l’ampliamento di Largo San Giovaniello. Rinviata anche la decisione relativa al parcheggio multipiano per il porto. In apertura della seduta, il sindaco di Salerno non aveva espresso già preoccupazioni sull’andamento dell’ultima seduta del Consiglio comunale del 2019. L'articolo Consiglio comunale, ok al bilancio e riorganizzazione di Salerno Pulita (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

