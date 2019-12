Concessioni autostradali, Confindustria: “Minata fiducia nei privati nello Stato” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Confindustria torna a difendere i concessionari autostradali. E attacca il governo che nel decreto Milleproroghe modifica alcune norme sulle Concessioni. “Se le notizie delle ultime ore fossero confermate, il Governo interverrebbe, ancora una volta, per cambiare unilateralmente l’impianto normativo delle Concessioni autostradali, modificando a proprio favore le previsioni contrattuali che regolano i rapporti tra le parti”, scrivono da viale dell’Astronomia in una nota. “Per questo motivo – aggiunge l’associazione degli imprenditori – Confindustria conferma la propria preoccupazione per un modo di agire che nega la certezza del diritto e mina la fiducia dei privati nei confronti dello Stato. Confindustria si augura pertanto che quelle circolate sull’argomento siano indiscrezioni prive di fondamento”. Una difesa arrivata poche ore ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

