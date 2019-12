Concerto di Capodanno a Salerno: info e disposizioni (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno, la città delle Luci d’Artista, saluta il 2019 e brinda all’anno nuovo in musica. Un programma di grande richiamo in una delle destinazioni più amate per il Capodanno Italiano grazie allo spettacolo della fantastiche installazioni luminose esposte nelle strade e nelle piazze cittadine. Martedì 31 dicembre l’appuntamento è in Piazza Amendola per lo spettacolo con Irene Grandi ed i Negrita. La serata, condotta da Metis di Meo ed Andrea Volpe, comincia alle 21.30 con l’esibizione di Irene Grandi reduce dal grande successo del suo tour “Grandissimo”. L’artista toscana proporrà agli spettatori provenienti da tutta Italia le hit più importanti del suo repertorio: Passi dell’amore, Bruci la città, Lasciala andare, Che vita è, La tua ragazza sempre e tanto altro ancora. Tocca poi ai Negrita una delle band più longeve ed importanti della musica italiana con ... Leggi la notizia su anteprima24

veneziaunica : Programmi per il #1gennaio? Noi non ne prendiamo mai... perché saremo concentrati su su @RaiUno dalle 12:20 per il… - teatrolafenice : ?? Il programma dell’edizione 2020 del Concerto di Capodanno. Sarà la seconda parte del Concerto ad essere trasmessa… - RaiCultura : L'appuntamento col Concerto di #Capodanno di @Vienna_Phil dal @Musikverein di #Vienna segna il debutto del direttor… -