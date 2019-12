Con tante conduttrici italiane brave, proprio Rula Jebreal deve condurre il Festival di Sanremo? (Di lunedì 30 dicembre 2019) È bastata solo l'indiscrezione sulla possibilità che Rula Jebreal possa affiancare Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo 2020, che è già partito il carrozzone dei distinguo e delle distanze, soprattutto da parte della classe dirigente e politica di questo Paese. La tristezza è che ad oggi non c'è una smentita e non c'è una conferma, oltre al fatto che non c'è un buon motivo per dire davvero di no alla presenza della giornalista a Sanremo. Leggi la notizia su tv.fanpage

PaolaTavernaM5S : È il primo Natale in cui lo Stato torna vicino ai cittadini meno fortunati. Con più di 1milione di domande accolte… - LauraPausini : In questi mesi ci avete chiesto tante volte dove avreste potuto vedere le immagini girate nel tour LB2019 con… - VittorioSgarbi : Auguri di buon Natale. Nella foto «Adorazione dei Magi» (Uffizi, Firenze). L'opera è una delle tante descritte nel… -