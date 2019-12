Con i figli ammalati | anche le mamme si ammalano ma non si curano

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Si trascinano dietro per giorni raffreddori, tossi e febbri, senza trovare il tempo di chiamare il medico, facendo finta di stare bene. Rimandano le visite, posticipano i controlli, non chiedono aiuto, nequando il fisico - arrivato al limite - cede. Ledi oggi sembrano essere programmate più per accudire che per essere accudite: sono sempre pronte a rispondere alla chiamata dei, si alzano di scatto di notte al primo lamento, si destreggiano tra nasini da soffiare e fazzoletti bagnati, come vere e proprie strateghe spostano gli impegni di lavoro per riuscire a prendersi cura del piccolo alla perfezione, ma non mostrano di certo la stessa delicatezza verso loro stesse. Lo sa bene Danielle Campoamor, autrice di un articolo pubblicato sul Washington Post che tratta proprio un tema poco dibattuto: quello delle madri che non si. “Stiamo ...

