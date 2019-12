Comune di Napoli, dopo 20 anni assunti duecento lsu. L’Usb: La lotta ha pagato (Di lunedì 30 dicembre 2019) “Grazie a quanti ci hanno creduto e continueranno a crederci”. Inizia così il saluto della Federazione Campania dell’Unione sindacale di base ai primi 200 lsu assunti dal Comune di Napoli. “Abbiamo – dice – caparbiamente combattuto la rassegnazione, l’indolenza delle istituzioni, la sopraffazione. Il convincimento che, alla lunga, assale chi da anni è precario, fino a pensare che forse è quello il proprio destino, a bordo campo. E alla fine la lotta ha pagato: le prime 200 assunzioni al Comune di Napoli. C’è ancora molto lavoro da fare in tanti comuni della Regione Campania che impiegano personale lsu, precario da 25 anni, una vita”. “La stessa Regione Campania – sottolinea il sindacato – ne conta diverse centinaia e continua colpevolmente a lasciarli sospesi nel limbo della precarietà. Non abbiamo vinto lo ... Leggi la notizia su ildenaro

