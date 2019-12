Clima, Russia: l’inverno 2019 il più caldo mai registrato nel Paese (Di lunedì 30 dicembre 2019) Dall’inizio delle rilevazioni meteorologiche 120 anni fa, l’inverno non è mai stato così mite in Russia come quello in corso: Mosca sta registrando una rara stagione invernale senza neve, ha confermato il direttore del Centro idrometeorologico (Gidromedtsentr) Roman Vilfand, citato dalle agenzie russe. “In generale, quest’anno in Russia è il Clima è stato più caldo dell’intero periodo di osservazioni strumentali“, ha osservato Vilfand. Secondo l’esperto, la temperatura media annuale a Mosca nel 2019 ha superato il precedente record di ulteriori 0,3°C, raggiungendo i +7,6 e 7,7°C. La capitale russa sta vivendo un inverno particolarmente mite: nelle ultime due settimane, le temperature di Mosca hanno superato i 4°C (la media di dicembre è -6°C, sinonimo di uno spesso strato di neve, per il momento assente). La neve artificiale è stata ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

