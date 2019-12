Clima | Legambiente | nel 2019 in Italia registrati 157 fenomeni estremi

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 30 dicembre 2019) È tempo di bilanci anche per il: il report stilato daci restituisce uncritico sul fronte dei cambiamenti anche per l’. Due le parole chiave: più eventie più caldo. Nella Penisola, segnata anche quest’anno da nubifragi, siccità, ondate di calore sempre più forti e prolungate,meteorologici intensi eddovuti ai cambiamentitici, salgono a 157 gli eventiche si sono succeduti quest’anno ine in cui hanno perso la vita 42 persone. Un bilancio in crescita rispetto a quello del 2018 che aveva registrato 32 vittime e 148 eventi. Ilè stato caratterizzato da 85 casi di allagamenti da piogge intense; 54 i casi di danni da trombe d’aria (in forte aumento rispetto alle 41 del 2018), 5 di frane causate da piogge intense e 16 esondazioni fluviali. In aumento anche gli eventi che riguardano due o più ...

