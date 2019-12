Classifica Ferrari più costose al mondo nel 2019: ecco le prime 10 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Classifica Ferrari più costose al mondo nel 2019: ecco le prime 10 Classifica Ferrari più costose al mondo nel 2019: ecco le prime 10 Qual è il prezzo delle Ferrari più care del mondo nel 2019? Questa speciale Classifica riprende i 10 modelli più costosi e riassume in breve le loro caratteristiche. ecco tutti i dettagli sui veicoli del Cavallino Rampante che richiedono una cifra monstre. Dal 10° posto fino al 6°, ecco le Ferrari più costose nel 2019 Al decimo posto si posiziona la 250 LM, di questo modello esistono solamente 33 esemplari al mondo, è una macchina da competizione, all’asta è stata battuta per 17.6 milioni di dollari, è dell’anno 1964. Al nono posto c’è la 250 California, una automobile che è arrivata quinta alla 12 ore di Sebring nel 1960. Il suo valore viene stimato intorno ai 18 milioni di dollari. Ottava piazza per la 375 Plus, battuta ... Leggi la notizia su termometropolitico

NewsMondo1 : Formula 1, il team Ferrari vale 1,2 miliardi. Hamilton il pilota più pagato - sportli26181512 : #AltriSport #Notizie Formula 1, i team che valgono di più: Ferrari in testa: Quali sono le scuderie di Formula 1 ch… - gianlucalosito : patatrac tra le due Ferrari e Verstappen porterà al ritiro dei tre, che spalancherà le porte alla vittoria di Hamil… -