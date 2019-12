Cinque indagati per la valanga che ha causato tre morti in val Senales (Di lunedì 30 dicembre 2019) Cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati a seguito della valanga che sabato scorso, intorno all’ora di pranzo, ha investito alcuni sciatori sulla pista “Teufelsegg” in Val Senales, provocando la morte di una donna di 35 anni, di sua figlia di sette e di un’altra bambina sempre di sette anni, tutte provenienti dalla Germania. Le ipotesi di reato - rende noto il procuratore della Repubblica di Bolzano, Giancarlo Bramante - sono omicidio colposo plurimo e disastro colposo derivante da valanga.Durante un volo di ricognizione ed un sopralluogo sulla pista, che è stata sottoposta a sequestro probatorio, sono stati rilevati, anche fotograficamente, la dimensione della valanga ed i punti di distacco. La procura ha anche incaricato un consulente per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La magistratura, infine, ha rilasciato i nulla ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Cinque indagati per la valanga che ha causato tre morti in val Senales - worldnews911 : Valanga in Val Senales, cinque indagati per le 3 vittime - rtl1025 : Cinque persone sono state iscritte nel registro degli #indagati a seguito della valanga che ha investito alcuni sci… -