Cinema 2019:+14% incassi,+13% presenze

Cinema in sala nel 2019: incasso complessivo di oltre 630 milioni di euro per un numero di presenze pari a circa 97 milioni di biglietti venduti. Sono i dati trasmessi da Cinetel, società che rileva circa il 95% del box office dell'intero mercato del Cinema. Si tratta, rispetto al 2018, di un incremento di più del 14% degli incassi e di più del 13% delle presenze e, più in generale,del miglior risultato nell' ultimo triennio.(Di lunedì 30 dicembre 2019)

